Chi non ha mai pensato di vivere in una casa sull'albero? Vivere in una casa sull'albero è un sogno che molti bambini hanno cullato: ma l'idea di vivere in un rifugio tra rami e foglie rimane anche per molti adulti come un sogno di fuga da un quotidiano fatto spesso di poco verde e molto traffico. E allora perché non credere ancora a come costruire una casa sull'albero possa rappresentare un modo per connettersi davvero alla natura? Naturalmente i simbolismi e le metafore abbondano, a partire da quella delle radici. Ma, come vedremo in questo Libro delle Idee grazie ai progetti per la casa sull'albero, quello di costruire la casa sull'albero è più di un sogno per alcuni progettisti: l'albero, uscendo dalla metafora, diventa il sostegno per una casa fatta con il legno stesso, e le radici diventano le basi di progetti che riportano al centro il discorso del rapporto tra uomo e natura, spostandolo verso un discorso di vicinanza e di convivenza, di rispetto e di cura. La casa sull'albero, in ogni caso, è anche una casa che delle radici si fida, che sulle radici si basa, ma che è disposta a guardare oltre, verso il cielo e a stare sospesa, esposta ai venti e alle vibrazioni, grazie a strutture che non hanno niente della fissità e della solidità, apparentemente intoccabile, delle case tradizionali. Vivere tra le nuvole e stare attaccati alle radici: i progetti per la casa sull'albero che vedremo stanno tutti in questa dimensione contraddittoria: ma non è forse in questa stessa contraddizione che gli umani hanno da sempre dovuto muoversi? E così anche l'architettura, che alle altezze ha guardato spesso con desiderio, cercando di raggiungere il cielo, ma che sempre deve fare i conti con la base da cui partire. I progetti per la casa sull'albero aprono spazi alla riflessione sui rapporti tra esseri umani, natura e architettura: per interrogarli, metterli in discussione, ridiscuterne i termini. Partendo da un approccio che vuole portare più vicini alle radici, che tornano ancora una volta, ma anche a sognare un modo diverso di costruire e abitare, più armonico, sostenibile ed equilibrato. Scopriamo insieme come.