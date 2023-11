Se lo spazio dedicato alla cucina è limitato oppure se i mobili della cucina sono di colore scuro, il primo consiglio è quello di scegliere piastrelle di colore chiaro, come il bianco, il color panna o i toni del beige: questa scelta creerà contrasto e renderà lo spazio otticamente più grande.

Anche il formato delle piastrelle può aiutare a far sembrare più grande una cucina. Usare formati come il 45×45 cm e il 60×60 cm, può aumentare visivamente lo spazio dell’ambiente, mentre le piastrelle di formato particolarmente piccolo come 30×30 cm e 35×35 cm tendono ad aumentare l’effetto di quadrettatura e, conseguentemente, a far sembrare più piccola la stanza.

Le piastrelle sono anche in formato a listone: ad esempio quelle in legno ceramico, simili alle doghe di parquet, che generalmente si trovano in commercio nel formato 15x90cm, 22,5×90 cm oppure di 45×90 cm.