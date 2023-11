Una Lavagna in Cucina per Stimolare la Creatività: 16 Belle Idee

Esteticamente gradevoli, perfette per chi ha dei bambini in casa o, più semplicemente, per chi è dotato di creatività, le lavagne sono quel tocco in più che possono arricchire un ambiente domestico come la cucina. Hai presente le lavagne che una volta si usavano a scuola con i gessi bianchi e colorati? Ecco, adesso questo effetto – seppure con materiale diverso – può essere riprodotto anche per intere pareti o per piccoli angoli. Solitamente una lavagna da cucina può essere ricreata grazie ad appositi pannelli da attaccare alle pareti anche se esiste una sorta di

vernice per ricreare l'effetto lavagna e su cui si può scrivere o disegnare. Ti stai chiedendo perché avere una lavagna in cucina? Tra i tanti motivi di certo il fatto che la cucina, essendo un ambiente di condivisione, può prestarsi bene ad essere spazio di sfogo creativo. I più piccoli, ad esempio, possono aspettare pranzo o cena disegnando sul muro (senza essere sgridati), mentre i più grandi possono lasciarsi messaggi, scrivere la lista della spesa o appuntarsi ricette. Vediamo, quindi, come questo elemento può inserirsi nelle cucine moderne (e non).