Le camerette a ponte studiate per le case moderne

Le camerette a ponte potrebbero essere utilizzate, in una casa davvero molto piccola, anche in salotto. In questo modo avrete lo spazio per un armadio, grande e capiente e un letto che si trasforma in un attimo in un divano, basta aggiungere qualche cuscino comodo. Oltre ad avere un divano avrete anche una scrivania e se avete spazio sulla parete, anche qualche mensola per i libri o altri oggetti. Vi piace come salotto alternativo?