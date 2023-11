Come scegliere il piatto doccia per il bagno? In questo Libro delle Idee vedremo quali siano le opzioni tra le diverse tipologie: piatti doccia in pietra, piatti doccia effetto pietra e piatti doccia di altri materiali, dalle piastrelle in ceramica alle tessere di un mosaico. Nel contesto del bagno, la cabina o il box doccia occupano da tempo un posto preminente, a conferma che la doccia è ancora la preferita rispetto alla vasca, perché si tratta della struttura più agile tra le due, che consente non solo ottime prestazione da un punto di vista igienico e del relax, ma anche la possibilità di introdurre dei motivi decorativi al momento e nello spazio giusti. Come vedremo in questo Libro delle Idee la questione dei materiali è apertissima, e vede protagonisti gli interior designer e gli architetti, che devono reinventare il bagno, trasformando le strutture preesistenti, ma anche gli elementi classici, come appunto il piatto doccia. Sperimentando, oltre che con le diverse modalità di posa, che vanno dal più classico modello da appoggio a terra al piatto doccia parzialmente incassato nel massetto, a quello a filo pavimento, totalmente incassato e perciò privo di interruzioni, ma anche con l'utilizzo dei materiali più diversi, dalla pietra naturale al marmo, sino i materiali di ultima generazione come il mineral marmo e le resine in generale, passando per la classica ceramica, il mosaico e i piatti doccia in muratura. Per scoprire di più su piatti doccia in pietra, effetto pietra e altri materiali, non ci resta che andare a conoscere da vicino i 15 piatti doccia originali selezionati per questo Libro delle Idee: seguiteci.