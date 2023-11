Gres Porcellanato: 15 Modi per Far Risplendere i Nostri Ambienti

Tra i materiali più diffusi, affascinanti e resistenti sul mercato c'è sicuramente il gres porcellanato. Questo materiale ha una resa straordinaria sia dal punto di vista estetico che dal punto di vista delle prestazioni. Come viene prodotto questo materiale? Il gres porcellanato si ottiene attraverso un processo di sintesi tra argille, ceramiche, feldspati, caolini e sabbia che dopo esser stati macinati vengono atomizzate fino a raggiungere una consistenza in polvere per poi essere pressati. Le piastrelle derivanti da questo processo sono molto resistenti ed estremamente versatili. Nelle nostre case possiamo ritrovarlo come posa su pavimentazioni interne ed esterne, essendo disponibile in vari spessori. Il gres porcellanato sottile dello spessore di soli 3 mm offre leggerezza e la facilità di trasporto e movimentazione. Se non volete rinunciare a eleganza e resistenza, date un'occhiata a questa galleria di immagini!