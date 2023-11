Armadi delle meraviglie: 15 idee tutte da scoprire

E se abbiamo anche tante sciarpe, cappelli, ecc? In un armadio a giorno per le sciarpe e i foulard esistono ganci appositi così come per le cinture. Per le cravatte un'idea molto in voga sono i moduli tubolari a scorrimento con ganci per appenderle. Piccoli cassetti per gioielli e collane provvisti di spazi divisori per non farle intrecciare. Un guardaroba in cui ordine e design dettano le regole!