15 Idee originali per arredare la cameretta dei bambini con le tende da finestre e le tende da gioco

Le camerette dei bambini si distinguono, dal resto delle stanze della casa, per la quantità di colori che riescono ad ospitare, la creatività che può essere applicata sui decori delle pareti e sopratutto ad un elemento funzionale e stilistico: le tende. Se è vero che le tende sono dei parasole che devono filtrare i raggi solari di giorno e creare un ambiente buio di notte che concili il sonno, è anche vero che spesso servono ad arredare la camera da letto e donare colore e vivacità all'ambiente. Quando si parla di tende, si pensa subito alle tende da finestre, ma se alla parola tende aggiungiamo da bambino , allora il binomio ha subito un'altra connotazione. Si tratta infatti di fantastiche tende da gioco per bambini che hanno la forma delle capanne indiane, conica, con una struttura portante in legno e una copertura in tessuto. Questo tipo di tenda è ideale per creare uno spazio circoscritto dedicato al gioco, in cui i bambini hanno la loro privacy ed inoltre sono al sicuro. Le basi delle tende generalmente sono costituite da materassini più o meno alti, servono ad evitare che i bambini stiano sul freddo pavimento ed inoltre a proteggerli da eventuali urti con il suolo. Per i più piccoli può diventare addirittura un giaciglio intimo e caldo in cui fare il pisolino pomeridiano.

In questo articolo vedremo entrambi i tipi di tenda, sia da finestra che da gioco, per darvi 15 meravigliose idee per completare la stanza dei vostri bambini.