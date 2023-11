Esistono elementi che nel contesto dell'arredamento della casa hanno la capacità di connettere e rendere coesi gli ambienti. Tra questi senza dubbio ci sono i tappeti, che uniscono funzionalità e decorazione, aggiungendo matericità e texture che fanno da ponte tra complementi di arredamento diversi per materiali, forme e colori. I tappeti delle serie vintage e patchwork di www.tappeti.it hanno questa capacità: riescono a dare coesione a diversi ambienti della casa, a partire dal soggiorno e dal salotto, introducendo trame e geometrie giocate su contrasti tonali e armonie, con texture straordinarie che arricchiscono anche da un punto di vista materico gli spazi della casa. Le collezioni vintage e patchwork offrono in questo senso delle soluzioni di notevole duttilità. I tappeti vintage con motivi classici motivi che hanno assunto un tono vissuto e gradazioni meno accese e sfumate, sono ideali per la casa contemporanea, in particolare quando le cromie contrastano con quelle del pavimento per emergere in tutta la loro forza. I modelli patchwork offerti da www.tappeti.it presentano la ricchezza tipica delle composizioni originata da questa tecnica, nata per unire pezzi diversi per forma, colore e consistenza, uniti insieme a trovare una nuova dimensione, che supera quella dei singoli elementi e rimanda, a partire proprio dalla composizione, al collegamento fluido tra parti che è proprio dei migliori progetti di interior design. In questo momento acquistare i tappeti vintage e i tappeti patchwork di www.tappeti.it è ancora più conveniente, grazie allo sconto del 20% offerto su questi modelli per le prime settimane di maggio utilizzando il codice HMFY20 direttamente sul sito www.tappeti.it. Per capire come arredare con i tappeti vintage e patchwork non ci resta che andare a conoscerli nel dettaglio. Seguiteci.