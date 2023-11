Vasca con Doccia: 15 Modi per Combinare Comfort e Funzionalità

La vasca-doccia in mosaico di pietra naturale pensata per questo bagno degli ospiti è munita di una lastra paraspruzzi che protegge il pavimento del bagno dagli schizzi d'acqua. In questo modo potrete sentirvi liberi di fare la doccia come meglio credete senza timore di sporcare. Inoltre il mosaico naturale si presenta come un materiale antiscivolo naturale, perciò non vi esporrà a rischi di cadute.