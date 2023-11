Stile Marinaro: 19 Idee per Avere Sempre il Mare Dentro Casa

Quando si pensa allo stile marinaro per la casa vengono subito alla mente i colori del turchese e dell'azzurro, del beige tipico della corda e delle reti, oltre che conchiglie e fari. Colori rilassanti che in un attimo ci portano, anche solo col pensiero, ad una bella vacanza o a immagine posti esotici e meravigliosi. È possibile, però, riproporre anche a casa questa sensazione? Quali colori possono essere utilizzati nell'abitazione di tutti i giorni e quale arredamento stile marinaro si può riproporre anche per una casa o un appartamento in città? In realtà esistono diverse opzioni che consentono di inserire uno o più elementi per arredare in stile marinaro, come un bel colore azzurro alle pareti o qualche dettaglio, come cuscini o oggettistica che ricordano l'ambiente marino. Non perdiamo tempo! Andiamo subito a vedere quali opzioni puoi far tue sia per l'arredamento casa al mare che per la casa di città in stile marinaro. E, se hai altri suggerimenti, scriviceli nei commenti in fondo all'articolo: non vediamo l'ora di scoprire nuove combinazioni!