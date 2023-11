15 tipi di pavimenti e l’importanza del loro isolamento

Sia nella realizzazione di una nuova casa che in fase di ristrutturazione, una delle scelte più importanti ed impegnative è quella del pavimento. Quest’ultimo ha un’importante funzione decorativa all’interno della casa, ma resta pur sempre un elemento strutturale, per cui deve essere solido e resistente. Quando si costruisce o si ristruttura, nei passaggi di realizzazione del pavimento si deve sempre prendere in considerazione il suo isolamento dal freddo e dall’umidità, soprattutto se si tratta di isolare un pavimento a piano terra. Le problematiche del pavimento freddo spesso sono dovute al contatto con ambienti senza riscaldamento come cantine, terreno o ambienti inabitati. Il modo piu antico e comune per isolare un pavimento è quello di creare una zona chiamata vespaio, che non è altro che un'intercapedine ventilata che separi l’edificio dal terreno. È questa però una soluzione molto costosa e che non sempre funziona alla perfezione. Al giorno d’oggi, ci sono metodi alternativi che permettono di isolare il pavimento senza vespaio. Se per costruire un pavimento si può ricorrere in alcuni casi al fai da te, si deve comunque rivolgersi ad esperti per isolare un pavimento dall'umidità e dal freddo.