Arte Povera nei Mobili e Oltre: 15 Esempi Imperdibili

L'arte povera: meraviglioso movimento artistico italiano, localizzato nel tempo e nello spazio ma non per questo meno influente, specie quando si tratta dell'eredità che poi ha lasciato non solo in ambito artistico, ma anche molto più variegato come, per esempio, quello dell'arredamento e della decorazione d'interni! L'arte povera per mobili, per esempio, è sempre una grande favorita non solo nelle case rustiche ma, anzi, proprio in quelle case che vogliono dare un tocco aggiunto di tradizione alla loro modernità. Per non parlare poi delle applicazioni versatili ed esteticamente bellissime che i mobili in arte povera possono avere! Da suppellettili a veri e proprio cimeli, retaggio di un'epoca passata. Tra le soluzioni di mobili in arte povera, i soggiorni sono quelli meglio forniti, non c'è dubbio. Anche le cucina e le camere da letto, però, non se la passano male, e meriteranno la loro occasione per brillare di arte povera! In questo libro delle idee troverai tante idee per replicare questo stile: cominciamo!