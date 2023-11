Siepi da giardino in 15 fantastiche idee

Con la voglia di verde e di natura oggi ti parliamo delle siepi da giardino. Se ne possiedi uno, spazioso o piccolo, potresti aver voglia di sperimentare l'uso di una siepe sempreverde che sia d'effetto e protegga anche la tua privacy. Qui troverai delle idee per decorare le pareti da giardino con le piante. Le piante a disposizione per una siepe sono moltissime: aromatiche, fiorite, sempreverdi, ecc… Qui ti proponiamo, con delle foto, alcuni esempi che potresti seguire per realizzare delle siepi fiorite magnifiche! La scelta di quale siepe piantare dipende dalla funzione che deve avere: proteggere il giardino o solo decorarlo? Non trascurare i problemi legati al vicinato… Dal confine della proprietà occorre osservare una distanza di 50 cm e l'altezza delle siepi non deve mai superare il muro divisorio.