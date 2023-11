Lampada Industriale e Lampade di Design: 15 Idee Strepitose

Per creare l’atmosfera giusta all’interno della tua casa, scegli una lampada industriale che sappia rispecchiare perfettamente i tuoi gusti. Come quella in foto: un modello estremamente interessante, studiato per gli spazi interni della casa.

Questa lampada industriale è munita di un apposito diffusore, creato in un materiale termoplastico trasparente. Il diffusore si muove mediante una ventosa, che può essere estratta e svitata direttamente dalla base della lampada industriale.

Questo modello di lampada in stile industriale crea l’atmosfera perfetta negli ambienti di casa, ricordando, nel design, l’immagine del Colosseo. Splendida davvero e perfetta anche per gli amanti di mobili vintage! Questa originalissima lampada industriale viene realizzata artigianalmente in un materiale nobile: il basalto.