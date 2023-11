Come fare a illuminare la cucina efficacemente? La scelta delle lampade da cucina e dei lampadari più adatti deve tenere conto che la cucina per sua natura è uno spazio della casa utilizzato ripetutamente, in maniera ciclica e intensa, durante le giornate: le lampade per la cucina, i lampadari, le lampade sospensione e tutti gli apparecchi illuminanti, contribuiscono a rendere l'ambiente operativo in maniera efficiente e accogliente allo stesso tempo. Che la cucina sia organizzata in collegamento con sala da pranzo e soggiorno, o in autonomia, la presenza delle lampade va definita con attenzione pari a quella che meritano i complementi di arredo, sia considerando le condizioni dell'illuminazione naturale, che quelle estetiche e pratiche. Interior designer e architetti devono allestire un piano illuminotecnico che sappia alternare delle luci dedicate ai piani su cui si svolgono le complesse operazioni di preparazione, in modo che queste non contribuiscano ad affaticare la vista, che delle lampade da cucina che contribuiscano a fornire una adeguata illuminazione diffusa. Naturalmente alla scelta delle lampade da cucina contribuiscono anche altri fattori, dalla funzionalità alla facilità di montaggio, manutenzione e riparazione, sino alla capacità delle lampade da cucina e dei lampadari di contribuire al risparmio energetico. Non ci resta che andare a vedere da vicino le lampade da cucina selezionate per questo Libro delle Idee, che rappresentano 15 modi efficaci per illuminar la cucina.