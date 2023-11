Non ne potete più della solita tavola apparecchiata in maniera approssimativa? Se è così, allora questo Libro delle Idee potrà contribuire a fornirvi qualche spunto per cambiare, grazie alle 15 idee per apparecchiare la tavola che qui sono raccolte. Una tavola apparecchiata con gusto, infatti, contribuisce a migliorare l'esperienza della cucina, perché come dice il detto, anche l'occhio vuole la sua parte: e questo vale anche per il contesto in cui il cibo viene consumato, e non solo per il piatto in sé. Come il divano per il soggiorno, anche la tavola è il fulcro dei momenti conviviali delle vita domestica, e può essere apparecchiata in molti modi a seconda delle occasioni, utilizzando piatti, bicchieri, posate di forme, dimensioni, colori e materiali diversi. Per capire come si apparecchia la tavola si deve però partire da una considerazione generale che riguarda lo spazio della cucina e l'occasione: perché la cosiddetta mise en place non può prescindere dallo stile dell'arredamento e dai suoi materiali e colori dominanti. Così come l'apparecchiatura del tavolo non può essere sempre la stessa: quella di ogni giorno sarà diversa dalla tavola apparecchiata per le feste, così come la tavola apparecchiata per una cena con degli invitati non sarà uguale a quella di una cena in famiglia. L'importante per una tavola apparecchiata con gusto è dedicare attenzione agli accostamenti tra colori e tessuti di tovaglie e tovaglioli, così come alla forma dei bicchieri e ai materiali e alle forme delle posate. In generale, degli accostamenti che privilegiano la semplicità sono consigliabili, perché una tavola apparecchiata con gusto non passa dall'accumulo di elementi, ma dalla loro accurata selezione. Anche per i pasti quotidiani: la presenza di posate e piatti proporzionati, della loro disposizione ordinata e coerente diventa un modo per dare al pasto l'importanza che merita: una pausa dalle altre attività a cui è necessario dedicare del tempo. Solo così si potrà godere appieno di ogni pasto. A questo, in fondo, serve una tavola apparecchiata con attenzione: a dedicarsi a sé e agli altri, assaporando in compagnia o da soli i momento di piccola, grande gioia che il cibo sa sempre regalarci se solo ci diamo il tempo e lo spazio.