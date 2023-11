Asfalto colorato, 21 idee per sceglierlo

Asfalto colorato: un’alternativa dal prezzo vantaggioso per la pavimentazione degli spazi esterni. Parliamo di asfalto: l’immagine che subito viene richiamata alla mente è quella della strada, dell’asfalto color grigio scuro che caratterizza le vie delle nostre città, le strade statali e le autostrade. Eppure ci sono diversi tipi di asfalto, o, perlomeno, diversi modi di utilizzarlo. Qualche esempio? Ovviamente è un materiale che si presta ad essere utilizzato negli spazi esterni, difficilmente qualcuno sceglie un pavimento in asfalto per la propria cucina. Un’area parcheggi, lo stradello di ingresso al garage o quello che conduce dal cancello all’abitazione, un viottolo ciclopedonale, un’area giochi per bambini: tutti questi sono esempi in cui l’asfalto può rivelarsi un’ottima soluzione.

Perché preferirlo? Innanzitutto si tratta di un materiale decisamente economico, sia al momento dell’acquisto, sia per quanto riguarda la posa. Ha una buona longevità e, in caso di danni, si riesce a riparare abbastanza facilmente. Inoltre, soprattutto se prendiamo in considerazione l’asfalto drenante, la sua capacità di drenare l’acqua piovana, garantendo una superficie abbastanza asciutta e non scivolosa, ne fa un grande alleato della sicurezza stradale. Esistono anche tipi di asfalto ecologico, realizzati con particolari materiali ecocompatibili e a basso impatto ambiente.

Ma quando si parla di edilizia residenziale, e non più delle strade pubbliche che percorriamo tutti i giorni, quello che non va giù a molti è il suo colore: un grigio scuro non particolarmente piacevole. Ecco perché nascono l’asfalto colorato e l’asfalto stampato: questi materiali permettono di creare pavimentazioni esterne esteticamente gradevoli. In questo articolo vedremo alcuni esempi di come è possibile sfruttare l’asfalto colorato negli spazi esterni di un’abitazione privata o di un condominio, in giardino, in un garage, in un’area giochi per bambini. Troverai diverse idee e modelli di pavimentazione tra cui scegliere: iniziamo subito!