Verde Petrolio: 15 Suggestioni di Pura Bellezza

Il verde petrolio è stato un colore di grande popolarità negli ultimi anni. Molti designers lo definiscono un colore dalla capacità di trasmettere rilassatezza e tranquillità per la vicinanza alla tinte della natura. Usato moltissimo nel fashion e nel make up è stato riadattato agli interni delle nostre abitazioni. Il verde petrolio è sicuramente una nuance che non passa indifferente pur senza imporsi come colore aggressivo e dominante. La sua grande versatilità lo rende adattabile a molti ambienti domestici, sposandosi bene con tanti stili e tonalità d'arredo. Saprà abbinarsi benissimo a materiali naturali come legno, cotone e rame, amando il giallo, verde e porpora. Grazie a questa nuance vivace e discreta, riusciremo a dare un tocco estroso anche agli ambienti che appaiono più statici e monotoni. Provare per credere!