Specchi da Terra e Specchi da Parete: 14 Idee per Usarli

Il bagno è senza dubbio la stanza della casa in cui lo specchio trova la sua massima espressione. Non esiste, infatti, bagno che si rispetti all'interno del quale non sia presente almeno uno specchio, a prescindere da forme, dimensioni e tipologia dell'oggetto.

Nel bagno gli specchi assolvono principalmente a funzioni pratiche, motivo per cui il posizionamento e le caratteristiche proprie dell'elemento sono puntate più alla comoda fruibilità che all'estetica.

Questo non toglie, comunque, la possibilità di ricorrere a soluzioni esteticamente valide anche per un ambiente pratico come è il bagno.

Le possibilità proposte dalle persone che vendono specchi per il bagno si orientano, nell'ultimo periodo, principalmente verso elementi illuminati in modo tale da consentire a chi li utilizza di osservarsi facilmente con attenzione.

Si tratta di oggetti dal design molto semplice in cui è la luce a fare la differenza, rispondendo all'esigenza estetica che non si svincola mai dall'aspetto pratico.

L'esempio in foto mostra proprio quello di cui abbiamo appena parlato: uno specchio da parete di forma rettangolare, caratterizzato da una grande semplicità di stile, è abbellito e arricchito esclusivamente da due fasce LED che corrono parallele ai suoi lati lunghi e da una retro illuminazione che gli dona ancora più enfasi.

È grazie a queste soluzioni che anche il bagno acquisisce una importanza notevole all'interno della casa, ponendosi quasi alla pari rispetto a stanze tradizionalmente considerate più degne di essere arredate con gusto.