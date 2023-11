In questo Libro delle Idee andremo a conoscere la doccia della serie Zen creata dal gruppo Megius, una doccia impossibile per le sue caratteristiche tecniche innovative che la rendono unica nel panorama delle docce. Megius è un'azienda padovana all'avanguardia nel settore arredobagno, che produce da più di quarant'anni box e cabine doccia, ma anche di soluzioni per il settore dell'arredobagno e del wellness, dalle saune al hammam, sempre all'insegna di materiali di alta gamma e del design di qualità. La doccia impossibile della serie Zen è uno dei cavalli di battaglia di Megius e si distingue per le rivoluzionarie soluzioni tecniche che rendono i suoi profili minimali quasi impercettibili, perfetti per ottimizzare lo spazio della doccia nei contesti più raffinati dell'hotellerie di qualità, così come per i progetti d'interni privati. Il profilo superiore di scorrimento della doccia Zen è di soli 17 mm, sensibilmente ridotto rispetto a quello medio di 40 mm delle docce tradizionali: le cabine doccia Zen riescono così a garantire un'altezza di entrata maggiore rispetto a quella delle altre cabine doccia, che si avvicina alla misura dell'altezza totale di 200 cm. Il profilo a muro molto sottile consente l'estensibilità fino a 1 cm, con la possibilità di aumentare ulteriormente ancora di 1 cm, grazie ai profili di compensazione. Nelle versioni a scorrimento, è l'utilizzo efficace e innovativo dei cuscinetti himec a fare la differenza, permettendo un'apertura della doccia funzionale e fluida nel tempo. Il design di qualità delle docce della serie Zen di Megius, si mostra anche nei dettagli delle maniglie a bacchetta o a ponte, dalle linee rigorose e minimali, a dimostrazione che i principi del Less is more di Mies van der Rohe possono contribuire ancora oggi a trovare sintesi efficaci tra funzionalità e stile. Anche nelle finiture emerge l'eccellente livello qualitativo della doccia impossibile Zen creata da Megius, con una vasta gamma sia per i profili, che va da quella classica in cromo brillante a quella in alluminio spazzolato e nero, sino a quelle di tendenza in oro rosa, alluminio rame e bronzo ramato, che per i vetri, per cui sono a disposizione le finiture riflettente, trasparente, mosaic white e chrome. L'agilità della struttura e la vasta gamma di finiture permettono di inserire la doccia impossibile Zen di Megius in contesti del bagno anche diversissimi, per caratteristiche architettoniche e ampiezza, con ottime possibilità di personalizzare la doccia in base alle esigenze spaziali e stilistiche del progetto d'interni. Non ci resta che andare a conoscere la doccia impossibile più da vicino: seguiteci.