Tende per il Bagno: 15 Modelli per Vasca e Box Doccia

Quando si parla di tenda per doccia o per vasca da bagno viene subito in mente una soluzione improvvisata e dal dubbio gusto estetico. Tuttavia non è proprio così. Infatti, non esistono solo tendaggi economici e realizzati con materiali dozzinali, ma anche soluzioni di design dal grande impatto estetico. Le tende per vasca da bagno o doccia svolgono anche una funzione pratica, risparmiandoci tanta fatica anche in fatto di pulizia del box o del pavimento del bagno. Le tende possono essere realizzate in tantissimi tessuti e molti designer le preferiscono per la sensazione di leggerezza che esse sanno dare. Inoltre la tenda dovrà incarnare lo stile del vostro bagno, riprendendo toni e colori dominanti della vostra mobilia e pavimentazione. Scegliete una una tenda che ispiri movimento e che sia atta a uno scopo ben preciso, cercando di mantenere un'uniformità complessiva d'arredi e di nuances.