17 buoni motivi per cui scegliere la casa prefabbricata

Un tempo si associavano le case prefabbricate ai container utilizzati per le situazioni di emergenza ad esempio nelle zone colpite dal terremoto, che imbruttiscono il paesaggio, oltre a dare un senso di fatiscenza e trascuratezza. Le case prefabbricate moderne non sono più come le abitazioni di questo genere, che risultavano poco personalizzabili e più simili a soluzioni temporanee. Grazie alle nuove tecnologie casa prefabbricata è diventata sinonimo di tutti i vantaggi che essa comportarispetto alle tradizionali abitazioni in muratura, con svantaggi quasi nulli. Le case prefabbricate sono realizzate con serialità e standardizzazione dei componenti così come si fa nei normali processi industriali. Nonostante ciò, la tecnologia più attuale consente di realizzare delle case che non sono tutte uguali. Infatti, si possono costruire in laboratorio pezzi tutti uguali che però poi verranno assemblati in modo differente sul posto, sulla base di un progetto unico basato sulle esigenze di chi vi abiteràLa continua ricerca ha fatto in modo di poter avere delle abitazioni di questo tipo molto solide, moderne, ed ottimamente rifinite. Oggi è possibile scegliere delle soluzioni molto belle, sia dal punto di vista estetico che da quello funzionale. Le prospettive che propongono le case prefabbricate in legno sono incoraggianti, grazie anche alle varietà delle offerte. Il costo dipende dal tipo del legno e dalla metratura e si aggira intorno a 250/500€ a mq, a cui bisogna aggiungere il trasporto, il montaggio, il lavoro per posare le fondamenta e gli impianti, per un costo totale di circa 1.200€ al mq. Vediamo quali sono questi innumerevoli vantaggi.