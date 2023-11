La passione per il vino ha da tempo superato i confini della cantina, allargandosi a tutti gli ambienti della casa dedicati alla convivialità, grazie a cantinette e mobili vino come quelli creati e realizzati da Datron, che uniscono il rispetto per il vino e le sue preziose caratteristiche organolettiche, con quella per il design di qualità. E allora la cantinetta non è più un semplice elettrodomestico da aggiungere alla dotazione della casa, ma diventa grazie a un design di qualità, un vero e proprio complemento di arredamento da portare in spazi come quello del soggiorno, al centro della vita della casa e delle aree che all'incontro e all'ospitalità sono dedicate. Le cantinette e i mobili vino di Datron diventano così il fulcro di progetti di arredamento che nel vino e nel design trovano un punto di incontro basato sulla qualità: grazie a materiali, finiture, colori di qualità, diventa possibile arredare con il vino e renderlo il fulcro di progetti di interni organici, in cui l'esperienza del vino diventa un'esperienza totale, in cui tutti i sensi sono coinvolti: e allora a una conservazione impeccabile del vino da un punto di vista delle condizioni fisiche, si unisce una presentazione altrettanto elegante per quanto riguarda le strutture che lo ospitano e permettono la sua degustazione.