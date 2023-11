Portoncini d'ingresso: 15 esempi da tenere d'occhio

Tra i tanti dettagli importanti della tua abitazione non può mancare la scelta del portoncino di ingresso. Il mercato ti offre una serie infinita di possibilità di acquisto tra portoncini blindati o ingressi in alluminio e vetro. Oggi passiamo in rassegna un po' di esempi di portoncini d'ingresso tra i vari materiali: legno, pvc, acciaio… Sicuramente troverai quello giusto per il tuo appartamento. In merito ai muri di confine leggi qui la nostra guida. Il portoncino d'ingresso deve seguire alcuni criteri importanti: la sicurezza, l'isolamento acustico e termico e la resistenza di fronte agli agenti atmosferici. Quindi, come vedi, non badare solo al design! Segui questa e le altre nostre guide in materia.