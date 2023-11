15 Tipologie di portalegna fissi e mobili per corredare un camino moderno

D'inverno il cuore della casa diventa il focolare. Chi ha la fortuna di avere un tradizionale camino o una stufa moderna, converrà con il fatto che nelle stagioni fredde ci si riunisce spesso attorno a questa fonte di calore. Il fuoco, oltre a scaldare la casa, crea un ambiente intimo e familiare ideale per la zona giorno. Quando ci si rilassa davanti al tepore del camino, nessuno vuole poi staccarsene e per questo abbiamo bisogno che la legna che alimenta il fuoco sia in casa, altrimenti dovremo uscire al gelo per procurarcene ogni volta che si consuma. Fortunatamente esistono varie soluzioni per avere la legna all'interno sempre a portata di mano ed in oltre riposta in maniera ordinata e pulita in casa. Se non avete il terrazzo riordinare la fornitura di legna, o il pellet nel caso delle stufe, avete tre opzioni: creare uno spazio portalegna in muratura vicino al camino, comprare dei contenitori mobili oppure adibire un mobiletto a legnaia. In ogni caso ne esistono di varie forme e stili, perché i porta legna, esterni o interni che siano, entrano a far parte dell'arredo della zona giorno tanto quanto il camino stesso. In questo articolo vedremo 15 soluzioni moderne e salvaspazio per riporre la legna in casa e farne un complemento d'arredo.