Meglio un comodino classico o un comodino di design, contemporaneo e attuale? In questo Libro delle Idee affronteremo un breve viaggio nel mondo del comodino di design, ma non solo: perché il comodino è un complemento d'arredo classico e contemporaneo insieme, riletto innumerevoli volte da architetti e interior designer, che ne hanno rivisto forme, dimensioni e materiali cercando di unire design, stile e funzionalità. Come altri complementi di arredo che rappresentano dei punti fermi dell'interior design, tra questi per esempio il divano, anche i comodini sono stati trasformati nel tempo a seconda del gusto dei progettisti e dell'epoca, anche se la loro scelta finale dipende dalle abitudini di chi deve vivere la camera da letto quotidianamente. Nelle case di chi è abituato a leggere a letto la sera, per esempio, non potranno mancare delle lampade da comodino di design, oppure una piccola abat-jour, o magari una semplice luce Led da lettura. Altro fattore importante è quello dello spazio disponibile che, come vedremo, è spesso un aspetto che condiziona il disegno del comodino, che può dover diventare un contenitore e quindi un mobile salvaspazio multifunzionale. Vedremo come funzionalità, stile e design trovino delle sintesi sempre nuove nel dare vita al comodino, un complemento di arredo che si presta a prendere innumerevoli forme differenti, in maniera spesso sorprendente: non ci resta che scoprire insieme i 15 esempi di comodino per la camera da letto, tra design, stile e funzionalità selezionati per questo Libro delle Idee. Seguiteci