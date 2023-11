Come Scegliere una Cucina Moderna? Consigli Utili per Non Sbagliare

Altro elemento fondamentale per la perfetta riuscita di una cucina, sia in termini di estetica che di praticità, è il materiale con cui scegliete di realizzarla. In genere per le casse e le ante di basi e pensili i materiali più usati sono derivati del legno, a cui vengono applicati diversi tipi di finiture, ottenendo così strutture in nobilitato leggere e resistenti o in multistrato laccato dal finish opaco o lucido; accanto a questi materiali stanno sempre più prendendo piedi altri materiali innovativi, hi tech con elevate prestazioni, tra questi il Fenix: un’evoluzione del laminato trattato con nanotecnologie e resine acriliche di nuova generazione che lo rendono morbido al tatto, estremamente versatile e altamente resistente al calore e alle abrasioni. Per questa cucina, infatti, il Fenix è stato scelto sia per le basi che per il piano di lavoro. Ottime alternative per i top cucina sono il gres porcellanato, il dekton, l’acciaio, i graniti o i solid surface.