Caldana Solaio: 15 Cose che Devi Sapere

I pavimenti sono una parte davvero importante della casa e riescono a comunicare molto del nostro ambiente. Cambiarne il colore oppure la forma può stravolgere il design degli interni. Quando in casa camminiamo sul parquet o sulle mattonelle però non ci immaginiamo cosa ci sia sotto. Può essere sorprendente scoprire che i pavimenti sono solo una sorta di rivestimento che scegliamo e che sotto di loro c’è molto di più, ci sono veri e propri strati. Infatti, nella base di cemento armato che ha scopo di resistenza strutturale, vi sono affogati laterizi, materiali di alleggerimento ed isolanti che costituiscono il solaio in laterocemento. Questo è solo un esempio, perché esiste anche il solaio in legno, tipico di vecchie costruzioni o case prefabbricate, oppure il solaio in acciaio. Il solaio, in generale, è ogni piano orizzontale di una casa che ha scopo di ripartire i carichi sulle travi perimetrali, e certamente quello più diffuso è il solaio in laterocemento. Non devi spaventarti con tutti questi termini che possono sembrare strani, continua invece a scorrere il nostro articolo per capire meglio l’argomento perché realizzare un’ottima caldana ed un solaio a regola d’arte può essere un grande vantaggio per la tua abitazione.