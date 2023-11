Alla ricerca della migliore copertura per la vostra casa? In questo Libro delle Idee andremo a conoscere la soluzione del tetto in lamiera, ma anche altre coperture con materiali diversi, dalle classiche tegole e coppi sino alle lastre calcaree che costituiscono il tetto tradizionale dei trulli. Partiremo dal tetto in lamiera coibentata, come detto, ma vedremo come anche le altre coperture in genere hanno il compito di garantire la tenuta rispetto all'acqua piovana e delle altre intemperie e l'isolamento termico della casa. Coperture e tetti possono essere a falda o piani, avendo in comune la presenza di una struttura portante in materiali come legno, acciaio o calcestruzzo, e dal vero e proprio manto di copertura, costituito da vari strati, compresi quelli di isolamento. Per il tetto in lamiera in particolare, uno strato di isolamento termico è fondamentale per garantire sia l'isolamento termico, per evitare ponti termici e garantire una trasmittanza termica ottimale. Altre coperture che vedremo sono quelle con tegole e coppi, con il cotto come materiale più utilizzato in virtù delle caratteristiche di isolamento, durata e resistenza che questo materiale garantisce a tetti e coperture in ogni periodo dell'anno, servono a difendere la casa dagli sbalzi termici, oltre che sia dal freddo che dal caldo, rappresentando una delle soluzioni ancora oggi più utilizzate dagli architetti per dare vita a un tetto efficiente e duraturo nel tempo. Non ci resta che andare a conoscere 15 esempi di coperture, a partire dal tetto in lamiera, dalle tegole e dai coppi, selezionati per questo Libro delle Idee. Seguiteci.