Due Progetti Chiavi in Mano ad Angri

Attraverso il Decreto Rilancio, il Governo ha introdotto e potenziato alcune agevolazioni, come il Sismabonus, l’Ecobonus e il Superbonus 110%, che hanno dato nuovo impulso all’attività edilizia; ma spesso per i non addetti ai lavori non è affatto facile riuscire a districarsi tra i delicati adempimenti tecnici e burocratici necessari per beneficiare degli incentivi. Se non volete sprecare questa preziosa occasione, la soluzione migliore è quella di rivolgervi ad esperti del settore che potranno guidare nella realizzazione del vostro progetto, curandone ogni aspetto. Ad Angri, cittadella situata nella provincia salernitana, lo studio di architettura Seven Project Studio ha costruito la sua professionalità specializzandosi nella realizzazione di progetti chiavi in mano sia nell’ambito contract che nell’ambito residenziale, fornendo ai propri clienti un servizio completo a 360°, dall’ideazione del concept alla consegna dell’immobile e ponendosi, così, come referente unico offrendo pieno supporto anche per l’impostazione e l’inoltro delle pratiche relative ad Ecobonus, Superbonus 110% e Sismabonus. L’attività del team di architetti del Seven Project Studio si svolge ad Angri e nelle città limitrofe, ma si estende nei territori circostanti grazie a un servizio di consulenza online, con pacchetti diversi in base alla tipologia di consulenza richiesta. Per scoprire l’approccio concettuale e progettuale dello studio angritano, vi mostreremo due tra i loro riusciti progetti di interior design. Siete curiosi? Iniziamo!