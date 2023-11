Pavimento Terrazzo Veneziano: 15 Splendide Finiture di Design

Il terrazzo veneziano, seppur prendendo il nome dalle zone in cui fu storicamente molto utilizzato, ha in realtà una storia ben più antica. Veniva infatti utilizzato sin dall’antica Grecia e in epoca romana, quando si diffuse in modo particolarmente veloce in tutta l’Italia. Questo battuto di terrazzo veneziano, pur essendo un pavimento moderno nell’aspetto e decisamente intramontabile, ha origini antichissime e ha resistito ai secoli di storia proprio per la sua incredibile bellezza ed efficienza.

Guarda per esempio questa creazione, realizzata per gli interni di un bagno: spettacolare, vero?