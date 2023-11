Rinnovare Porte Interne con Vetro: 14 Idee Originali e di Design

Scorrevoli o a scomparsa, in vetro satinato o colorato: le porte interne con vetro sono la vera rivoluzione per chi vuole una casa illuminata e in grande stile. Rinnovare porte interne, con vetro - anziché il solito legno – può essere un'idea brillante anche perché questo materiale è di una eleganza senza tempo. Ideale sia per abitazioni moderne che dallo stile industriale. Del resto, il vetro resta uno dei materiali più utilizzati per dare luce a spazi poco luminosi visto che favorisce il passaggio della luce da un'area all'altra. Non solo. Il vetro è un materiale raffinato e, nella sua versione neutra o satinata, può essere impiegato per ambienti differenti, per conferire più o meno privacy. Insomma c'è una soluzione per ogni casa e ogni appartamento: sei pronto a scoprirle? In questo articolo te ne mostreremo diverse: scrivici nei commenti quali ti piacciono di più.