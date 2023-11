Nella scelta degli infissi, bisogna comunque tenere conto della località in cui si trova l’abitazione: se in città i problemi principali possono essere la comune usura e magari la sporcizia dovuta dall’accumularsi di polveri sottili, quando si tratta di cambiare le finestre di un appartamento in località di mare, si deve tenere conto della corrosione che avverrà a causa dell’aria salmastra e scegliere quindi infissi adeguatamente resistenti, come gli infissi in PVC.