La lavanderia a casa tua: 15 idee per creare una stanza per il bucato o un angolo salvaspazio per la lavatrice

Se è vero che metà delle nostre stanze da letto sono occupate da armadi per i vestiti, è altrettanto vero che in casa si ha bisogno di uno spazio per lavare tutta questa biancheria. I più fortunati possono decidere di utilizzare una porzione della loro casa per creare una stanza lavanderia, chi non ha spazio per creare un ambiente separato non deve temere, esistono molte soluzioni salvaspazio. Gli elementi che fanno da arredo alle lavanderie sono vari, imprescindibili per il bucato sono gli elettrodomestici: la lavatrice per lavare e l'asciugatrice per seccare i panni. Se avete una terrazza o un balcone potete anche evitare l'uso dell'asciugatrice, risparmiando anche sulla bolletta, e mantenendo fresco e profumato il bucato all'aria. Un'altro elemento opzionale è la vasca per lavare i panni a mano, ovviamente possiamo inserire il lavabo solo se abbiamo una stanza ampia e dotata delle tubature dell'acqua. In secondo luogo, ma non meno importanti, servono delle mensole, dei pensili o degli armadeitti che facciano da ripostiglio per i detersivi. Lo stile delle lavanderie che vedremo in questo articolo è vario, ma tutte hanno un comun denominatore: nel regno del pulito regna il colore bianco. La mobilia delle lavanderie è quasi sempre bianca, con alcune eccezioni in cui la lavatrice può essere grigia o colorata, ma gli altri elementi di colore vengono solitamente rilegati alla tinta delle pareti o ad alcuni dettagli più piccoli, come le mensole o gli specchi.

In questo articolo vedremo 15 esempi di lavanderia partendo da quelle salvaspazio per arrivare alle stanze super accessoriate con cabina armadio integrata. Non mancheranno degli angoli lavanderia invisibili grazie delle ante di legno o serrandine.