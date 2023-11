17 Modi per illuminare il tuo giardino esterno: lanterne, luci a LED, segnapasso e applique

I giardini e le terrazze hanno bisogno di illuminazioni esterne per essere sfruttati anche dopo il tramonto, per le cene estive o un'aperitivo con gli amici è ideale un tipo di luce che illumini, ma non troppo. Per questa funzione esistono varie possibilità: le lanterne, le luci a led e gli applique a muro. Le lanterne sono perfette per ricreare una luce delicata e soffusa che, a tratti fioca, dà vita ad un'atmosfera intima e romantica. Sono adatte per le serate estive in giardino ed, inoltre, sono un elemento d'arredo, vedremo che esistono in vari materiali e disparati colori. Le lanterne si possono posizionare anche su terrazzi o balconi, a terra o come complemento d'arredo sui tavolini. Se invece avete bisogno punti luce saldi che illuminino un vialetto nel giardino, optate per dei lampioncini led che si fissano a terra nell'erba. Se, invece, avete bisogno di molta luce allora gli applique a muro sono la scelta migliore per l'esterno della casa, illuminano sia il portico che il giardino.

In questo articolo ci concentreremo in particolar modo sulle lanterne da giardino, facendo anche una menzione agli applique a muro e le luci a LED segnapasso, soffermandoci sui vari materiali e sulle colorazioni, valutando anche le collocazioni possibili.