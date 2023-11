Un Divano Angolare per un Salotto Elegante e Moderno

Tutti in casa ne abbiamo almeno uno ed è il pezzo d’arredamento per eccellenza: stiamo parlando del divano, un componente immancabile nel salotto o nel soggiorno di ogni abitazione a cui istintivamente si associa l’idea di relax. Ma oltre alla sua funzionalità, il divano è anche uno degli elementi che, con il suo design, maggiormente possono caratterizzare lo stile di un ambiente; in particolare, abbiamo voluto dedicare questo Libro delle idee al divano angolare con penisola, masterpiece tipico del linguaggio contemporaneo del design d’interni. Dimensioni generose, volumi corposi e forme morbide sono le principali peculiarità di questo divano, disegnato e prodotto da TopArredi, azienda leader nella progettazione e realizzazione di arredi interni di alta qualità per case e uffici, che utilizza manodopera artigianale e materiali di prima qualità interamente made in Italy per garantire un’eccellente qualità e sostenere il territorio. TopArredi vanta un’ampia collezione di divani imbottiti, dallo stile moderno o più tradizionale, del tutto personalizzabili nel rivestimento, nella configurazione e nelle dimensioni: dai divani con chaise longue a quelli con penisola, dai divani ad angolo a quelli con dormeuse. Scopriamo insieme come donare a un salotto un’irresistibile allure senza tempo con il design di questo moderno ed elegante divano con penisola.