Come arredare la cameretta? Ecco i 15 fattori da considerare

Lo spazio della cameretta deve essere diviso in base alle funzioni ed essere sufficiente per il gioco, lo studio e il riposo. In commercio ci sono molteplici modelli salvaspazio che risolvono ottimamente il problema, come ad esempio le camerette a soppalco, in cui l’armadio o la scrivania si trova sotto al letto o quelle a ponte dove parte dell’armadio e’ sopra a questo. Ci sono poi i modelli coi letti a scomparsa o con cassetti incorporati. Sviluppare le camerette per bambini in verticale è un buon modo di ottimizzazione dello spazio. Avete dovuto sacrificare la vostra camera da letto per fare spazio a quella dei più piccoli? Ecco 20 meravgliose idee su come organizzare una camera da letto in meno di 10mq!