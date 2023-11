Pavimenti flottanti e altri 15 spunti per la tua casa

In questa guida troverai idee e spunti per avere a casa un pavimento flottante e in pvc. Parleremo dei vari modelli in commercio, delle caratteristiche tecniche e su come puoi orientarti per i prezzi. Intanto vai qui per avere le prime idee sui possibili tipi di pavimento. Tra i tanti tipi di pavimenti che puoi scegliere oggi parliamo della tipologia di pavimento flottante interno (e anche con esempi di esterni). Per dare dinamicità e carattere alle tue stanze. Questo tipo di pavimento è detto anche galleggiante o sopraelevato. Il metodo di installazione prevede l'incastro degli assi, tavole e piastrelle. Una specie di comodo tappeto molto in uso in uffici ma utilizzato da tempo anche negli ambienti domestici.