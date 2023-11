Cassetti, cassettoni e credenze per ordinare gli utensili della cucina: 15 idee salvaspazio

Organizzare lo spazio in cucina è fondamentale per mantenere pulito ed in ordine. Non solo abbiamo bisogno di spazio, ma deve anche essere sapientemente suddiviso in modo da organizzare cose diverse. Generalmente un'anta da terra è dedicata alla raccolta indifferenziata dell'immondizia, una cassettiera è sempre necessaria per le posate, i pensili per bicchieri e piatti e un cassettone per le pentole. Diciamo che in linea di massima questi sono gli elementi cardine, poi ci sono accessori come le credenze e le isole. I cassetti devono essere ergonomici, funzionali, pratici e anche esteticamente belli.

In questo articolo vedremo 15 idee per inserire cassetti, cassettoni e pensili nella vostra cucina per ottimizzare al massimo gli spazi.