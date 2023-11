15 incredibili idee per mobili salvaspazio

Un mobile per il bagno salvaspazio: semplice, comodo e funzionale. Diversi ripiani per i tuoi cosmetici e prodotti per la cura del corpo, vano inferiore per asciugamani o altro, comodi ganci per appendere anche vestiti. L'arredamento salvaspazio anche in bagno e non solo in soggiorno o in camera da letto. Anche in questo angolo della casa i mobili multiuso aiutano ad evitare l'effetto bazar caotico che può essere poco artistico e molto antiestetico.