Particolarmente apprezzato per le sue caratteristiche e per le tante opzioni possibili è il lavabo da appoggio. Questo tipo di lavandino sospeso lascia grande libertà estetica perché viene spesso composto da un piano su misura e da una vasca lavabo che può essere posizionata in qualsiasi punto del top.

La vasca di un lavandino da appoggio può essere in ceramica, in acciaio, in vetro ma anche in materiali meno usuali come pietra semi preziosa: c’è quindi una grandissima scelta.