L'elemento del relax per antonomasia: il divano. 16 modelli per ogni gusto

Quando ci si trova ad arredare una nuova casa, dopo il letto e il tavolo da cucina, qual’è la prima cosa che si pensa ad acquistare? Senza dubbio, il divano! È infatti questo un arredo immancabile di cui non si può fare a meno. Di qualsiasi stile e forma, è proprio intorno a lui che gira tutto l’arredamento del salotto. Il mercato offre tantissimi modelli di divani, ognuno dei quali ha le sue mille versioni, disponibili con finiture di ogni genere: i divani in pelle sono i più eleganti e duraturi ma necessitano di particolari cure. Per chi è alla ricerca di una soluzione semplice senza rinunciare al fascino del divano in pelle, si può optare per l’opzione similpelle, un materiale sintetico più economico ma meno resistente. I rivestimenti in tessuto sono più pratici, in quanto facili da pulire, soprattutto quando il copridivano è rimovibile. I copridivani possono essere in fibre naturali come cotone, seta e lino o sintetiche come microfibra, poliestere o velluto, in infinite varianti di colore e fantasia. A volte non è facile trovare la giusta misura e forma di copridivano, soprattutto nelle configurazioni particolari come quelle ad L o con penisola. In questi casi ci si può buttare sul fai da te: la soluzione classica è un telo copridivano morbido, con effetto panneggio, magari con qualche cuscino abbinato che lo arricchisce e allo stesso tempo lo tiene fermo al suo posto. Come si può immaginare, quindi, le opzioni sono infinite, e proprio per questo la scelta non risulta facile. Vediamo quindi quali sono i fattori da considerare quando si sceglie un divano:

Lo spazio a disposizione: se lo spazio è limitato la vostra scelta ricadrà inevitabilmente su un divano lineare a due, massimo tre posti, il quale può essere inserito in ogni genere di soggiorno ma può trovare spazio anche in altre zone della casa come una grande cucina o un'ampia camera da letto. Se lo spazio è abbastanza grande avete molte più possibilità di scelta, sia per quanto riguarda la forma che la dimensione. Nel caso di soggiorni open space, il divano può fungere da elemento divisorio tra la zona pranzo e la zona living. In questo caso sarà posto nel mezzo della stanza, con lo schienale rivolto verso il tavolo da pranzo.

L’uso che se ne fa: per alcuni la funzione principale del divano è quella conviviale. Unito ad un paio di poltrone o ad un altro divano e ad un piccolo tavolino, crea l’atmosfera perfetta per una serata a conversare con gli ospiti. Per altri invece il divano è simbolo di relax, il cui principale impiego è quello di farci sdraiare per guardare comodamente la TV o leggere un buon libro

Il numero delle persone che ne usufruiscono, in relazione alle loro esigenze

Comodità e resistenza

Estetica: il divano deve essere in armonia con lo stile di arredamento dell’ambiente in cui viene inserito

Ma quali sono i principali modelli di divani? Andiamo ad analizzarli uno ad uno.