Sognate da sempre di avere un balcone fiorito o un terrazzo rigoglioso? Non resta che scegliere le piante e i fiori più adatti per dare vita a un balcone fiorito, a un terrazzo fiorito o a una veranda fiorita, e rimboccarsi le maniche per iniziare a riempire vasi e fioriere e cercare le migliori combinazioni possibili per rendere gli esterni rigogliosi, accoglienti e profumati. I progettisti saranno chiamati innanzitutto a valutare in maniera attenta l'esposizione al sole dello spazio esterno, in modo scegliere piante e fiori che possano crescere in uno spazio che sia soleggiato o in ombra, o colpito dal sole per un parte delle giornata. Un'ottima idea per un balcone fiorito o per un terrazzo fiorito è rappresentata dalle piante sempreverdi, perché queste piante permettono di avere degli sterni rigogliosi anche durante i mesi più freddi, grazie a piante che hanno una ricca fioritura. Per il resto, per un balcone o un terrazzo fiorito si può dare spazio a varietà differenti per colori e forme della fioritura, e vedremo quali piante è consigliabile. Gli aspetti fondamentali da valutare sono quelli dell'esposizione di balcone e terrazzo al sole, perché la scelta delle piante e dei fiori non può prescindere dalla loro inclinazione a crescere bene con molta, poca o pochissima esposizione al sole. L'altro fattore di cui bisogna tenere conto è quello del clima dell'area in cui si vive, dal quale dipendono anche le precipitazioni e quindi vanno valutati il terreno e l'irrigazione o l'innaffiatura delle piante e dei fiori. Non ci resta che iniziare andando a vedere le piante che possono contribuire a creare un terrazzo o un balcone fiorito e in generale degli esterni rigogliosi. Seguiteci.