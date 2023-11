Se è quasi arrivato il momento più atteso, quella della culla per neonato e poi dei lettini per bambini è una scelta molto importante e da ponderare con attenzione, perché nella culla o nel lettino per bimbo, i vostri bambini devono poter stare bene e in totale sicurezza. E proprio la sicurezza della culla per neonato è i primo fattore da valutare nella scelta. Per prima cosa infatti sarà necessario verificare che la culla sia conforme alle normative europee che regolano le caratteristiche che la culla deve rispettare: le normative europee di riferimento sono la EN1130 e la EN716. Una culla, così come il lettino per bambini, per essere sicura deve avere sponde alte almeno 60 cm, quando abbassate almeno 20 cm, con le sbarre delle sponde che devono essere poste a una distanza tra 6 e 7,5 cm. L'altezza minima serve perché i bambini, appena in grado di camminare, potranno superare i 20 cm da soli e comunque poi dormire protetti. Sia per il lettino che per la culla, in ogni caso, sino a circa un anno di età, è quella di utilizzare dei paracolpi, cioè dei rivestimenti per proteggere tutti i lati del lettino o della culla, e un riduttore per i primi sei mesi nel caso si usi il lettino. Altro aspetto importante, sia per la culla che per i lettini per bambini, è la scelta del materasso: meglio se abbastanza rigido, meglio se in materiali come lattice o caucciù rispetto alla gommapiuma, e naturalmente deve essere anallergico. Importante è anche che il materasso sia della stessa misura di lettino o culla, in modo che non ci siano spazi vuoti in cui possano incastrarsi i piedini dei piccoli. Anche il fondo è meglio se rigido, quindi le doghe sono preferibili rispetto alle reti. In generale, sia per la culla (anche nel caso in cui sia una culla che si attacca al letto) che per il lettino, che vada nella camera da letto dei genitori, o che sia già parte, nel progetto di interni della casa, dell'allestimento di una cameretta autonoma, la semplicità e la mancanza di fronzoli sono consigliabili, insieme a materiali di qualità e a un design che garantisca la massima sicurezza e il benessere dei piccoli.