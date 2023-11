15 Idee originali per riprodurre l'effetto sabbia a casa vostra: tinture, carte da parati e legno.

Nella zona notte il color sabbia unito al crema si adatta benissimo, perché ricordiamo che ha un potere rilassante secondo lo studio dei colori. Sta bene sia con dei mobili in legno che , come vediamo in foto, con un bel letto in ferro battuto. Questa parete non è dipinta, ma ricoperta con una carta da parati decorativa capace di rendere l'ambiente intimo e romantico con un tocco di lussuoso. Le luci calde delle abat-jour che, posano sui due comodini, fanno risplendere la carta dando luce alla stanza. In pochi semplici passi creaiamo in maniera elegante una stanza romantica, colorate e decorata.