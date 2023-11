Una Casa Romantica e da Sogno: 15 Divani Shabby per il Soggiorno

Nato in Gran Bretagna, lo shabby chic è uno stile d’arredo sempre molto amato e di tendenza. Il suo aspetto rustico ma elegante allo stesso tempo, include mobili ed oggetti che sembrano d’epoca pur essendo nuovi. Questo grazie a segni di usura, che concedono fascino senza tempo, oppure stucchi e cornici. Anche i colori sono importanti: il bianco, il rosa tenue, il beige, il grigio chiaro oppure l’azzurro cielo ne massima espressione. Nel tempo questo stile ha subito molte trasformazioni e molte declinazioni, riflettendo anche le diverse culture come quella provenzale o greca. Mobili shabby sono solitamente in legno, lavorati con la tecnica del decapé, ma qui si trovano anche altri complementi d'arredo come i divani shabby chic che, bianchi o beige, presentano trame in cotone rinforzato oppure il lino. Sono molti anche dettagli che arricchiscono il codice non scritto di questo stile come i fiori secchi, le cornici, le fantasie floreali e l'insieme di tutti questi elementi è in grado generare un’atmosfera rilassante ed accogliente. Se sei interessato ad approfondire questo stile o vuoi prendere qualche spunto per inserire divani shabby nel tuo ambiente, eccoti qualche proposta. E, se altri suggerimenti, scrivici pure la tua opinione nei commenti!