A chi non piace il caminetto? Rilassante e distensivo, perfetto per passare una serata fredda sorseggiando cioccolata calda magari in compagnia degli amici oppure perfetto sottofondo per un momento di relax, il camino è oggi un elemento di arredo contemporaneo.

E se pensi che avere un camino a legna in salotto o in camera da letto ti costringerà per forza scendere a compromessi e accettare fumo e odori in casa, ricrediti: in questo libro delle idee vedremo le possibilità che offrono i caminetti moderni.