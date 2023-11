Le piante grasse gradiscono una concimazione frequente ma non troppo abbondante e questo vale specialmente per le piante in vaso: le piante grasse da esterno, collocate in un’aiuola direttamente in terra, possono assorbire tutti i nutrienti dal terreno.

In vaso, questi nutrienti tendono ad esaurirsi e a non rigenerarsi, per questo è importante ricorrere a fertilizzanti specifici che contengano in particolare azoto, fosforo e potassio.