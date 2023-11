15 Modelli imperdibili di culle per neonati e lettini per bambini

Conciliare il sonno dei nostri bimbi è un compito arduo, soprattutto appena nati, ma le mamme hanno oggi dei grandi alleati: modelli di culle e lettini ergonomici. Il sonno è fondamentale per tutti noi e ancor di più per i bebè che devono adattarsi al mondo esterno, dopo essere stati 9 mesi nel grembo materno. Cercheremo dei modelli che facciano sentire il bambino coccolato e al sicuro, soluzioni per trasportare le culle nelle varie stanze, altre per dondolarli. La scelta della culla è sempre complessa, bisogna valutare quanto spazio si ha nella camera da letto, se si preferisce una culla traformabile in modo da avere già pronto il lettino, quale materiale è migliore per il nostro piccolo etc. Dopo i primi mesi di vita i neotati crescono però e arriva l'esigenza di passare dalla culla al lettino. Le soluzioni sono tantissime e in questo articolo vedremo 15 idee moderne per le culle e i lettini che sono al passo con i tempi e lo stile contemporaneo, anche delle soluzioni per le stanze per due.